تنبيه.. "إحذروا العقود الوهمية"

دعت لجنة مراقبة هيئات الضمان (التأمين) المواطنين، إلى التأكد من حيازة وسطاء التأمين لبطاقة صالحة صادرة عن اللجنة، وذلك حفاظاً على حقوقهم.



كذلك، تحذّر اللجنة من أن أي مخالفة لقانون تنظيم هيئات الضمان، ستعرّض المخالفين لأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون.

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ويأتي هذا التحذير إثر تقارير وردت في بعض وسائل الإعلام نقلاً عن جهاتٍ أمنية، حول تسويق وبيع عقود تأمين وهمية.