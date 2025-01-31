أبو فاعور: لتسهيل عمل الرئيس المكلف

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أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "الرئيس المكلف نواف سلام، بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، يبذلان جهودا مضنية للتوصل إلى تشكيلة وزارية واعدة ترضي طموحات اللبنانيين".وقال في تصريح إعلامي: "العمل مستمر على مدار الساعة، ونحن نأمل من القوى السياسية، كل القوى السياسية من دون استثناء، أن تسهل عمل الرئيس المكلف".أضاف: "ليس من مصلحة أحد أبدا إغراق الرئيس المكلف بالمزيد من المطالب التي بعضها مستحيل، وبعضها محق، ولكن الأكثر استحقاقا هو شعور المواطن اللبناني بأن هناك حكومة تقوم بما عليها في مسألة النهوض الاقتصادي والإصلاح وأيضا في مسألة التعافي التي يستفيد منها كل اللبنانيين".وختم: "آمل أن نستطيع إنجاز هذا الأمر بأيدينا كلبنانيين وألا نحتاج مجددا إلى مؤازرة عربية ودولية".