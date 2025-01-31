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لبنان

معلومة "مفبركة" عن المطار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-01-2025 | 15:05
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قالت مصادر مطار رفيق الحريري الدّولي لـ"لبنان24" إنَّ ما يُثار مؤخراً عن تهريب أموالٍ إيرانية عبر المطار "مستغرب"، مشيراً إلى أنَّ هذا الأمر يندرج في إطار تشويه سمعة المطار.
 
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وأكدت المصادر أنَ الأمن مضبوط تماماً في المطار، كما أن كل الأمور موضوعة تحت الرقابة والسيطرة ولا صحة لكل الإشاعات والفبركات.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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