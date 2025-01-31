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لبنان

سيدة قد تنقذ "أسرى حزب الله".. من هي "تسوركوف"؟

Lebanon 24
31-01-2025 | 16:10
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خلال الساعات الأخيرة، برز اسم إليزابيث تسوركوف في إطار المفاوضات القائمة على خط تبادل أسرى بين لبنان وإسرائيل، وذلك في أعقاب تمديد الهدنة بين البلدين حتى يوم 18 شباط الجاري.
 
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واليوم، كشفت تقارير نقلاً عن مصادر مطلعة في بغداد وبيروت أن هناك اقتراحًا يجري البحث فيه لإطلاق سراح إليزابيث مقابل أسرى لحزب الله لدى إسرائيل، بينهم القبطان البحري الذي خطف من منطقة البترون شمال لبنان قبل أشهر، وفق ما نقل موقع "أمواج".
 
 
وتسوركوف هي باحثة إسرائيلية تمّ اختطافها في العراق خلال العام 2023، وقد أعلن وزير الخارجية العراقية آنذاك فؤاد حسين، أن الباحثة محتجزة لدى جماعة مسلحة عراقية.
 
ماذا نعرف عن تسوركوف؟
 
- هي باحثة في جامعة برينستون وتحمل الجنسيتين الإسرائيلية والروسية.
 
- سافرت تسوركوف إلى العراق في إطار بحث تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون الأميركية.
 
- في بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقاً للعديد من الصحفيين الذين التقوها.
 
- تقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدّث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية.
 
- في مطلع تموز 2023، قالت إسرائيل إنّ تسوركوف مختطفة في العراق.
 
- في 8 أيلول 2023، تعهدت منظمات حقوق الإنسان العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وعلماء في خطر والديمقراطية من أجل العالم العربي الآن للحكومة العراقية "بضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن إليزابيث تسوركوف". 
 
 
 
 

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