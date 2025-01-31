اجتماع لم يخلُ من الحدّة

لم يخلُ إجتماع بين مسؤول غير مدني ومسؤول في "الثنائي" من الحدَّة على خلفية مسيرات الأعلام التي تخطّت الإطار الجغرافي، الى حدّ الاحتكاك، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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