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لبنان
اجتماع لم يخلُ من الحدّة
Lebanon 24
31-01-2025
|
17:53
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لم يخلُ إجتماع بين مسؤول غير مدني ومسؤول في "الثنائي" من الحدَّة على خلفية مسيرات الأعلام التي تخطّت الإطار الجغرافي، الى حدّ الاحتكاك، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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