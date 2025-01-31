دخول عربي على خط نزع عراقيل التأليف الحكومي

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل للبنان واستعدادها التام لمساندته في تخطي تبعات الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه والمشاركة في عملية إعادة الإعمار، فضلاً عن التزامها دعم مؤسسات الدولة اللبنانية والجيش اللبناني لضمان انتشاره في كافة الأراضي اللبنانية بما في ذلك مناطق الجنوب. وجاء موقف الرئيس المصري في رسالة خطية نقلها الى الرئيس عون وزير الخارجية المصري بدر احمد عبد العاطي خلال استقباله قبل الظهر في قصر بعبدا على رأس وفد في في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب. وقال عبد العاطي: "أكدت استعداد مصر والحكومة المصرية والشركات المصرية لخدمة لبنان وتنفيذ كل مشروعات التعافي واعادة الاعمار في إطار الجهد الدولي الذي سيبذل في هذا الشأن. كما تحدثنا عن الأهمية البالغة لتنفيذ القرار 1701 بكل بنوده ونصوصه وروحه من دون انتقاص. وأكدت لفخامته أن مصر حريصة كل الحرص على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان دون الانتقاص من أي شبر من السيادة والأراضي اللبنانية. كما تناولنا ترحيب مصر الكامل بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وحرص مصر على تقديم كل الدعم الكامل الى المؤسسة العسكرية والى الجيش اللبناني الوطني العظيم. كذلك تحدثنا عن أهمية، وهو ما تؤكده مصر دائماً، عودة جميع النازحين الى الجنوب اللبناني، وهذا موقف واضح. ونعيد التأكيد مرة أخرى على العودة الى المنازل في الجنوب والبقاع وإدانتنا الكاملة للاستهداف غير المبرر وغير المشروع للمدنيين اللبنانيين أثناء عودتهم الى منازلهم". وختم: "نتطلع الى سرعة الانتهاء من تشكيل الحكومة الللبنانية بقيادة دولة الرئيس نواف سلام حتى يستكمل لبنان مؤسساته واستحقاقاته ويتم التفرغ لإعادة الإعمار وليعود لبنان مركزاً للاشعاع الحضاري والثقافي والفني والاقتصادي والمالي في المنطقة العربية".وزار الوزير المصري ايضاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس المكلف نواف سلام ثم الرئيس نبيه بري، وقال من دارة سلام: متفائلون خيراً بوجود شخصيتين الأولى قيادية وحكيمة متمثلة بالرئيس جوزف عون والثانية هي صاحب الخبرات الدولية الرئيس المكلف نواف سلام ونأمل تلبية كل طموحات الشعب اللبناني". وتابع: "تشكيل الحكومة ملكية وطنية لبنانية ونحن على ثقة في حكمة الرئيس المكلف ونتمنى ان يتم التوافق على حكومة تلبي طموحات اللبنانيين. نأمل بتشكيل الحكومة قريباً كي تستطيع بالتعاون مع الرئيس جوزاف عون التفرّغ لإعادة الإعمار وفرض الأمن والاستقرار".كما زار بيروت أمس نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون القنصلية والبرلمان الإيرانيين وحيد جلال زاده الذي زار الوزير بوحبيب، متمنياً "على الحكومة اللبنانية الشقيقة ان تبدي الاحتضان والرعاية للأخوة السوريين الذين نزحوا نتيجة المستجدات إلى لبنان من سوريا علما ان عددا منهم هم من أصول إيرانية ايضا... وطلبنا منهم ان يكون هناك تعاونا وثيق وبناء في تقديم أفضل العناية اللازمة التي يحتاجون اليها". وزار الموفد الايراني رئيس مجلس النواب نبيه بري.