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لبنان

بعد اختفائه ليومين.. العثور على الشاب محمد الخالد

Lebanon 24
31-01-2025 | 23:19
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عُثر مساء على الشاب محمد فرج الخالد في منطقة علما - قضاء زغرتا، وهو بحالة جيدة، وذلك بعد اختفائه لمدة يومين، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وبحسب إفادته، فقد تعرض للاختطاف من قبل مجهولين كانوا يستقلون فانًا أبيض من نوع "هيونداي"، حيث قاموا بسرقة هاتفه ومبلغ مالي صغير قبل أن يطلقوا سراحه.
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وتواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها لكشف هوية المتورطين في الحادث وتحديد ملابساته.
 
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