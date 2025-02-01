مسؤول عربي: التبدّلات غير مطمئنة

نقل مسؤول عربي زار بيروت مؤخراً إلى المسؤولين والسياسيين الذين التقاهم معلومات غير مطمئنة عن التبدلات الحاصلة في بلد مجاور لاسيما من خلال اجراءات ميدانية معينة تثير القلق .

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