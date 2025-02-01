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لبنان
مسؤول عربي: التبدّلات غير مطمئنة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-02-2025
|
02:15
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نقل مسؤول عربي زار بيروت مؤخراً إلى المسؤولين والسياسيين الذين التقاهم معلومات غير مطمئنة عن التبدلات الحاصلة في بلد مجاور لاسيما من خلال اجراءات ميدانية معينة تثير القلق .
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المصدر:
لبنان 24
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