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لبنان

مسؤول عربي: التبدّلات غير مطمئنة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-02-2025 | 02:15
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نقل مسؤول عربي زار بيروت مؤخراً إلى المسؤولين والسياسيين الذين التقاهم معلومات غير مطمئنة عن التبدلات الحاصلة في بلد مجاور لاسيما من خلال اجراءات ميدانية معينة تثير القلق .
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المصدر: لبنان 24
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