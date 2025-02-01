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لبنان

سعرها 700 ألف دولار.. "يا فرحة ما تمت": طلب لامبورغيني قبل سنة فتحطمت قبل ان يستلمها في أحد شوارع بيروت

Lebanon 24
01-02-2025 | 02:33
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تعرّضت سيارة "لامبورغيني" أمس الجمعة لحادث سير مروّع في بيروت.

وفي التفاصيل، فإنّ موظف إحدى الشركات في بيروت قاد سيارة احد الزبائن من اجل تزويدها بالوقود قبل تسليمه اياها، ليقع الحادث على بعد امتار من الشركة.
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وقدر ثمن السيارة بنحو 700 ألف دولار، وكان احد الزبائن قد طلبها من الخارج قبل سنة على أن يستلمها أمس الجمعة، وفق ما أفادت اليازا.


 

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