بعد غياب.. يزبك وهبة: بللش الجَّد ...الله كريم

18
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد غياب.. يزبك وهبة: بللش الجَّد ...الله كريم
Lebanon 24
01-02-2025
|
04:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب الاعلامي يزبك وهبة عبر صفحته على موقع فايسبوك: " بللش الجَّد ...الله كريم.
لأوّل مرة هذا الموسم أكتب عن أحوال الطقس.
فكانون الثاني الذي انتهى كان أسوأ شهر ٍ منذ عقود من ناحية الأمطار والثلوج ، إلا أنّ شباط يبدو مبشّرا ً بالخير.
Advertisement
فالأسبوع المقبل يرتسم شيئا ً فشيئا ً منخفض جوّي عالي الفعالية يحمل معه خيرات ٍ افتقدناها هذا الشتاء.
مساء الثلثاء يبدأ تساقط الأمطار ، وتشتد غزارتها كثيرا ً الأربعاء وتتسبّب بسيول ٍ في مناطق متعددة ( يرجى التنبّه) الى أن تبرد الأجواء أكثر الخميس فتبدأ الثلوج بالتساقط على ارتفاع 1200 متر ومع انخفاض ٍ كبير في درجات الحرارة بفعل رياح ٍ قطبية، يمكن أن نرى الثلج صباح الجمعة عند مستوى 900 متر وربما أقلّ.
هذه هي المعطيات التي ترسمها الخرائط الجوّية حتى الآن ، قد تشتدّ الحالة ( هذا ما نأمله ) وقد تتراجع.
لعلّها البداية ...ننتظر ونرى."
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لحماية أكثر.. هذا ما يفعله مصرف لبنان
Lebanon 24
لحماية أكثر.. هذا ما يفعله مصرف لبنان
12:55 | 2025-01-31
31/01/2025 12:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إلقاء القبض على إبن خالة بشار الأسد... وهذه صورته بعد اعتقاله
Lebanon 24
إلقاء القبض على إبن خالة بشار الأسد... وهذه صورته بعد اعتقاله
09:33 | 2025-01-31
31/01/2025 09:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة استخباراتية عن "حزب الله".. صحيفة تعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة استخباراتية عن "حزب الله".. صحيفة تعلنها!
14:39 | 2025-01-31
31/01/2025 02:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملكة جمال" هي الوسيط بين لبنان وإسرائيل.. تعرفوا إلى خليفة هوكشتاين!
Lebanon 24
"ملكة جمال" هي الوسيط بين لبنان وإسرائيل.. تعرفوا إلى خليفة هوكشتاين!
13:00 | 2025-01-31
31/01/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ... "حزب الله" سيُشيّع نصرالله وصفي الدين
Lebanon 24
في هذا التاريخ... "حزب الله" سيُشيّع نصرالله وصفي الدين
08:29 | 2025-01-31
31/01/2025 08:29:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:01 | 2025-02-01
تدابير سيرعلى جسر الفيات في سوق الأحد– بيروت يوم غد
05:00 | 2025-02-01
الجيش: تفجير ذخائرغير منفجرة في جرد الطيبة - بعلبك
05:00 | 2025-02-01
التعيينات أولية في الحكومة الجديدة... ومطلب اعتماد الآلية إلى الواجهة
04:58 | 2025-02-01
الان عون: هناك سعي كبير لانجاز الحكومة الأسبوع المقبل
04:52 | 2025-02-01
من شراكة النهضة اللبنانية - الأميركية (LARP).. خارطة طريق لبناء دولة لبنانية قوية!
04:45 | 2025-02-01
طقس نهاية الاسبوع.. ارتفاع بالحرارة ورطوبة منخفضة
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
01/02/2025 12:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
01/02/2025 12:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
01/02/2025 12:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24