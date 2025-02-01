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لبنان

بعد غياب.. يزبك وهبة: بللش الجَّد ...الله كريم

Lebanon 24
01-02-2025 | 04:27
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كتب الاعلامي يزبك وهبة عبر صفحته على موقع فايسبوك: " بللش الجَّد ...الله كريم.
لأوّل مرة هذا الموسم أكتب عن أحوال الطقس.
فكانون الثاني الذي انتهى كان أسوأ شهر ٍ منذ عقود من ناحية الأمطار والثلوج ، إلا أنّ شباط يبدو مبشّرا ً بالخير.
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فالأسبوع المقبل يرتسم شيئا ً فشيئا ً منخفض جوّي عالي الفعالية يحمل معه خيرات ٍ افتقدناها هذا الشتاء.
مساء الثلثاء يبدأ تساقط الأمطار ، وتشتد غزارتها كثيرا ً الأربعاء وتتسبّب بسيول ٍ في مناطق متعددة ( يرجى التنبّه) الى أن تبرد الأجواء أكثر الخميس فتبدأ الثلوج بالتساقط على ارتفاع 1200 متر ومع انخفاض ٍ كبير في درجات الحرارة بفعل رياح ٍ قطبية، يمكن أن نرى الثلج صباح الجمعة عند مستوى 900 متر وربما أقلّ.
هذه هي المعطيات التي ترسمها الخرائط الجوّية حتى الآن ، قد تشتدّ الحالة ( هذا ما نأمله ) وقد تتراجع.
لعلّها البداية ...ننتظر ونرى."
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