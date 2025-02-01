طقس نهاية الاسبوع.. ارتفاع بالحرارة ورطوبة منخفضة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم إجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة:منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي إلى طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وذلك حتى مساء يوم الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي عالي الفعالية مصدره البحر الأسود، ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة. ومن المتوقع أن يشتد تأثيره اعتبارا من يوم الأربعاء، حيث تشتد غزارة الأمطار، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتتساقط الثلوج اعتبارا من 1600 متر.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت ، في زحلة بين 3و 13 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت:قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل ملحوظ في الداخل وعلى الجبال، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، وتنخفض نسبة الرطوبة.الأحد: قليل الغيوم إجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.الإثنين:قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة.الثلاثاء:غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة. ترتفع نسبة الرطوبة بعد الظهر، ويتكون الضباب على المرتفعات، ويتحول الطقس إلى غائم. تتساقط الأمطار اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد، وتكون الرياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 3 الى 18 درجة.- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.- الانقشاع: جيد.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60 %.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.- حرارة سطح الماء: 18درجة.- الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 06,35 ساعة غروب الشمس: 17,09.