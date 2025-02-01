الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة – بعلبك

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 1 / 2 /2025، ما بين الساعة 12,00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة جرد الطيبة – بعلبك".

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