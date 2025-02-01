العجوز: دار الفتوى هي مرجعيتنا وشرعيتنا

كتب المنسق العام للمؤتمر اللبناني العربي رئيس "حركة الناصريين الأحرار" زياد العجوز على منصة "إكس"، مستنكرا طريقة التعاطي مع دار الفتوى :



"نحن نعيش في بلد منقسم طائفيا ومذهبيا. هذا ليس خيارنا ولكنه واقعنا. فمن المعيب ان تستكبر على مرجعيتك الدينية. فلو لم تكن تنتمي إليها لما آل موقعك الذي أنت فيه اليوم إليك. دار الفتوى هي مرجعيتنا وشرعيتنا وبركتنا والتعامل معها ومع مفتيها عبر إتصال هاتفي أمر مستهجن ومستنكر ومرفوض. فمن لا يحافظ على هيبة ومقام مرجعيته فلا حافظ له".

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