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لبنان

في كسروان.. اندلاع حريق كبير في منزل شخصية دينية

Lebanon 24
01-02-2025 | 05:25
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اندلع حريق في منزل الأب مجدي علاوي في بلدة المعيصرة- كسروان.

وتعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق وأسبابه مجهولة حتى الآن.

لم ترد معلومات إضافية حول حجم الأضرار أو وقوع إصابات، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية". 
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الأب مجدي علاوي

كسروان

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