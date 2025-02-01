في كسروان.. اندلاع حريق كبير في منزل شخصية دينية

اندلع حريق في منزل الأب مجدي علاوي في بلدة المعيصرة- كسروان.



وتعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق وأسبابه مجهولة حتى الآن.



لم ترد معلومات إضافية حول حجم الأضرار أو وقوع إصابات، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية".

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