جمعية "كشاف البيئة في لبنان" تطلق حملة توعية بمناسبة اليوم العالمي للأراضي الرطبة

أطلقت جمعية "كشاف البيئة في لبنان" حملة توعية بيئية تحت عنوان "المناطق الرطبة...صمام أمان"، شددت خلالها على "أهمية هذه الأراضي و ضرورة المحافظة عليها لما لها من أثر كبير في حماية التنوع البيولوجي، والتخفيف من آثار التغير المناخي"، وذلك في اليوم العالمي للأراضي الرطبة الذي يصادف في الثاني من شهر شباط من كل عام.

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