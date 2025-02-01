Advertisement

لبنان

جمعية "كشاف البيئة في لبنان" تطلق حملة توعية بمناسبة اليوم العالمي للأراضي الرطبة

Lebanon 24
01-02-2025 | 06:06
A-
A+
Doc-P-1314348-638740121038604004.png
Doc-P-1314348-638740121038604004.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أطلقت جمعية "كشاف البيئة في لبنان" حملة توعية بيئية تحت عنوان "المناطق الرطبة...صمام أمان"، شددت خلالها على "أهمية هذه الأراضي و ضرورة المحافظة عليها لما لها من أثر كبير في حماية التنوع البيولوجي، والتخفيف من آثار التغير المناخي"، وذلك في اليوم العالمي للأراضي الرطبة الذي يصادف في الثاني من شهر شباط من كل عام. 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2025-02-01
11:26 | 2025-02-01
11:16 | 2025-02-01
11:08 | 2025-02-01
11:07 | 2025-02-01
11:00 | 2025-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24