خريس يكشف "مشكلة" تأليف الحكومة وهذا ما اعلنه عن "المالية"

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واشاد خريس، بدور سعيد "الاعلامي المناضل في الأيام الصعبة والنهضة الثقافية التي يصنعه في صور والجنوب وصداها العربي وخاصة في جمهورية مصر العربية التي زارها في، ايام العدوان عارضا الوضع امام المسؤولين".وتابع: "لقد دمر العدو الاسرائيلي منزل سعيد ومكتبه واحرق ارشيفه الذي يعود لنصف قرن أثناء العدوان على مدينة صور".اضاف: "ان هذا الكاتب المناضل المخلص يتمتع بتقدير لبناني، وعربي، واسع وهام"، داعيا الى "دور أوسع واشمل للمثقف اللبناني والعربي في دعم قضية المقاومة وحق الشعبين اللبناني والفلسطيني في مقاومة الاحتلال وردع العدوان".وقال: "ان الهم الأساسي لنا هو إعادة الأعمار وانسحاب العدو من الجنوب هذا العدو الذي ما زال يواصل التدمير للحجر وكل مقومات الحياة في الجنوب وقد اقتلع البساتين واحرق الحقول".واكد خريس، اننا "نريد حكومة اليوم قبل غد وان المشكلة في تأليف الحكومة ليست عند الثنائي بل اننا أكثر طرف يسهل تشكيل الحكومة ونتمنى ان تشكل في أقرب وقت".كما رجح ان تكون وزارة المالية لياسين جابر، بينما أكد ان "مجلس الجنوب باشر احصاء الأضرار الناجمة عن العدوان الاسرائيلي.وقال: "إن تشكيل الحكومة يسرع في حصول لبنان على مساعدات عربية و دولية كي تباشر عملية دفع التعويضات عن الأضرار لإعادة اعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي على لبنان عامة والجنوب خاصة"٠