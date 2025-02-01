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لبنان

بعد رصد وتعقب مكثف.. "الأمن" يُطيح بـ 3 مطلوبين في جرائم "خطيرة"

Lebanon 24
01-02-2025 | 06:43
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:

 في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، وملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدليّة بحقّهم، وبعد عمليّات رصد وتعقّب، ونتيجةً لاستقصاءات وتحرّيات مكثّفة، تمكّنت قوّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في البقاع في وحدة الشّرطة القضائيّة، من توقيف:
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:بتاريخ 30-1-2025، في محلّة ضهر البيدر على متن سيّارة نوع مرسيدس لون فضّي

– خ. م. (من مواليد عام 1980، فلسطيني الجنسيّة) بحقّه أربع مذكّرات عدلية بجرائم تأليف عصابة، سرقة، احتيال، ضرب وتسبّب بإيذاء، غشّ وشيك دون رصيد.

– ح. ش. (من مواليد عام 1993، فلسطيني الجنسية) بحقّه خمس مذكّرات عدلية بجرائم تأليف عصابة، سرقة، احتيال، ضرب وتسبّب بإيذاء، غشّ وشيك دون رصيد، كما ضُبِطَ بحوزته كمّيّة من مادّة حشيشة الكيف.

بتاريخ 23-1-2025 في بلدة الفاعور:

– ع. أ. (من مواليد عام 1997، لبناني) بحقّه أربع مذكّرات عدليّة بجرم سرقة.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا القضاء المختصّ، عملًا بإشارته.
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