العثور على الأرشمندريت الأرمني أنانيا كوجانيان مقتولاً.. وغضب عارم يعمّ برج حمود!

أفادت معلومات "لبنان 24" بأنه بتاريخ 31/1/2024، فقد الإتصال بأرشمندريت الأرمن الارثوذكس أنانيا كوجانيان ليتم العثور عليه اليوم جثة غارقة بالدماء نتيجة تعرضه لعدة ضربات بآلات حادة وطعنات سكاكين في مختلف أنحاء جسده، وذلك داخل شقة سكنيا تعود لأحد أقربائه في منطقة مجذوب بصاليم- المتن الشمالي.

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على الفور تبلغت الأجهزة الأمنية وحضرت الى المكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة وكشف ملابسات الجريمة.

وتسود منطقة برج حمود حالة من الغليان والغضب بعد الخبر، وسط انتشار كثيف للأجهزة الأمنية والجيش اللبناني لمحاولة ضبط الشارع.