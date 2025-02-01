Advertisement

لبنان

البعريني التقى مفتي عكار.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
01-02-2025 | 07:01
A-
A+
Doc-P-1314382-638740153616443775.png
Doc-P-1314382-638740153616443775.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 زار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني على رأس وفد، مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، حيث تم التباحث في عدد من القضايا الراهنة التي تتعلق بعكار والمنطقة.
Advertisement

عضو تكتل الاعتدال الوطني

النائب وليد البعريني

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2025-02-01
11:26 | 2025-02-01
11:16 | 2025-02-01
11:08 | 2025-02-01
11:07 | 2025-02-01
11:00 | 2025-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24