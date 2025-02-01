البعريني التقى مفتي عكار.. هذا ما تم بحثه

زار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني على رأس وفد، مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، حيث تم التباحث في عدد من القضايا الراهنة التي تتعلق بعكار والمنطقة.

Advertisement