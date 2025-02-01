بهدف تحقيق نهضة مستدامة.. الحاج حسن يُطلق توزيع بطاقة المزارع في الجنوب

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تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة والمزارعين في مختلف المناطق وتحقيق نهضة زراعية مستدامة.افتتح الحاج حسن كلمته بتوجيه التحية إلى أرواح الشهداء، ثم تحدث عن "أهمية سجل المزارعين كأداة لتوثيق أعدادهم وحفظ حقوقهم في التعويضات"، مشيرا إلى أن "عدد المزارعين المسجلين في الجنوب لا يتعدى 3% من إجمالي المسجلين في لبنان".كما أشار إلى "إطلاق منصة الاستبيان التي تلقت 8260 مسجلا بعد العدوان الإسرائيلي،و إلى ضرورة مضاعفة هذه الأرقام لضمان دعم فعال للمزارعين"، مؤكدا أن الوزارة ستستمر في دعم مزارعي الجنوب، وخاصة في مرحلة التعافي بعد العدوان الإسرائيلي"، معلنا أن الجنوب سيكون دائما محور الاهتمام الوطني.تخلل اللقاء مداخلات من النواب الذين أكدوا على "أهمية دور وزارة الزراعة في تنمية اقتصاد لبنان". (الوكالة الوطنية)