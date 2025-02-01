بسام حمود يستقبل رئيس هيئة علماء فلسطين في لبنان.. هذا ما تم بحثه

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تم خلال اللقاء مناقشة الشؤون الإسلامية والوطنية، وتعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية، مع التأكيد على "ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة الساحة اللبنانية والمخيمات الفلسطينية واحترام السيادة اللبنانية".كما تم تأكيد "أهمية تبني مقاربة حكيمة للشأن الفلسطيني في لبنان على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية".ووجه المجتمعون التحية لأهل غزة ومجاهديها على صمودهم وانتصارهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي.