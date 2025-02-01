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لبنان

بسام حمود يستقبل رئيس هيئة علماء فلسطين في لبنان.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
01-02-2025 | 07:35
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 استقبل نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان بسام حمود في مركز الجماعة في صيدا، رئيس هيئة علماء فلسطين في لبنان الشيخ محمود الصديق، يرافقه رئيس مكتبها في صيدا الشيخ حسين قاسم وسكرتير الهيئة محمد بركه، بحضور مسؤول "هيئة نصرة الأقصى" في الجنوب عطية حمود.
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تم خلال اللقاء مناقشة الشؤون الإسلامية والوطنية، وتعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية، مع التأكيد على "ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة الساحة اللبنانية والمخيمات الفلسطينية واحترام السيادة اللبنانية".

كما تم تأكيد "أهمية تبني مقاربة حكيمة للشأن الفلسطيني في لبنان على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية".

ووجه المجتمعون التحية لأهل غزة ومجاهديها على صمودهم وانتصارهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
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