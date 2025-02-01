Advertisement

لبنان

الجيش: تفجير ذخائر في صور

Lebanon 24
01-02-2025 | 08:03
A-
A+
Doc-P-1314405-638740190789408960.jpg
Doc-P-1314405-638740190789408960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ1/2/2025، ما بين الساعة 14.30 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة دير قانون رأس العين - صور".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصور.. قائد الجيش بالإنابة يتفقد الوحدات المنتشرة في الجنوب
lebanon 24
01/02/2025 18:50:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلق العدوّ النار عليه.. الجيش ينعى شهيده "محمد يوسف زهور" (صورة)
lebanon 24
01/02/2025 18:50:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. الجيش تسلّم مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية
lebanon 24
01/02/2025 18:50:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فحوصات وادوية مجانية.. يوم طبي لمديرية التعاون العسكري – المدني في الجيش في صور
lebanon 24
01/02/2025 18:50:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

صور

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2025-02-01
11:26 | 2025-02-01
11:16 | 2025-02-01
11:08 | 2025-02-01
11:07 | 2025-02-01
11:00 | 2025-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24