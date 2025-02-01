الجيش: تفجير ذخائر في صور

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ1/2/2025، ما بين الساعة 14.30 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة دير قانون رأس العين - صور".

Advertisement