بوشكيان معلقاً على مقتل كوجانيان: قمة الجريمة هي التعرّض للمقامات الدينية

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وقال: "قمّة الجريمة والاخلال بالأمن والاستقرار التعرّض للمقامات الدينيّة، فهي محاولات لزرع الفتن والبلبلة بين الناس بهدف تغذية الانشقاق والاخلال بالأمن".أضاف: "إنّ قتل المونسنيور كوجانيان غاشم ومجرم ومستنكر ومرفوض. ونتمنّى على أبناء الطائفة والرعايا الصلاة والتضرّع الى الله ليبعد عن لبنان شرّ المحن والفتنة والراحة لنفسه، ونعلن تأكيدنا لقيام الأجهزة الأمنية بالتقصّي والمتابعة والتنسيق في ما بينها للكشف عن ملابسات الجريمة".وتابع بوشكيان مع المسؤولين الأمنيين والمعنيين القضية، للكشف عن أبعادها الحقيقية وملابساتها.