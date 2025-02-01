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لبنان

بعد حادثة بصاليم.. بقرادونيان يدعو لضبط النفس وعدم الإنجرار إلى الفتن

Lebanon 24
01-02-2025 | 09:11
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كتب الأمين العام لـ"حزب الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان عبر منصة "إكس":

"نستنكر بشدّة جريمة قتل الأرشمندريت أنانيا كوجانيان، يوم أمس، بأبشع أنواع التعذيب فالقتل، هذا الأب المحبّ والنشيط. ونشدّد على ضرورة ضبط النفس وعدم الإنجرار إلى الفتن بسبب عمل فردي، واثقين بالأجهزة الأمنية لإيجاد الفاعل وملاحقته وإنزال أشدّ العقوبات بالمجرمين".
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