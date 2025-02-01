"التيار" استنكر جريمة قتل كوجانيان وهذا ما طالب به

إستنكر قسم العلاقات الروحية في "التيار الوطني الحر"، جريمة قتل الارشمندريت انانيا كوجانيان في منزله في بصاليم وإصابته بعدة طعنات في جسده.



وطالب الأجهزة الأمنية ب"التحرك واتخاذ كافة الاجراءات من أجل وقف موجة عمليات السلب والقتل التي تطال مناطق عدة، بما يعزز فرض الأمن على كامل الأراضي اللبنانية وتوقيف المعتدين، منعا لتكرار مثل هذه الجرائم وسواها من سلب وسرقة والتي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم".

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