الرئيس عون دان جريمة مقتل كوجانيان: المرتكبون سينالون عقابهم

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أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الاول كيشيشيان معزياً بمقتل نائب مطران الأرمن الأرثوذكس في لبنان والمكلف بإدارة شؤون الطائفة في زحلة وعنجر الارشمندريت انانيا كوجانيان الذي ذهب ضحية جريمة في منزله في بصاليم .وفيما دان الرئيس عون الجريمة، اكد للكاثوليكوس آرام الاول ان "الاجهزة الامنية تتابع تحقيقاتها لكشف ملابسات ما حصل وصولا إلى توقيف المرتكبين وإحالتهم على القضاء المختص تمهيدا لإنزال اشد العقوبات بهم".