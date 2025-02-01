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لبنان

بيان من بلدية عيترون بعد دخول الجيش إليها.. هذا ما طلبته من الأهالي

Lebanon 24
01-02-2025 | 10:11
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أصدرت بلدية عيترون بياناً جاء فيه أن "المعلومات الواردة من البلدة أفادت بأن الجيش قد دخل إلى القسم الشمالي منها وصولًا إلى سوبر ماركت توفير في منطقة بئر ناصر ويعمل على تنظيفها من المتفجرات والألغام والأجسام الغريبة المتواجدة بكثرة في الأحياء.
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وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يستكمل الجيش إنتشاره داخل البلدة وفي المحيط خلال اليومَين المقبلَين، كما أنه من الملاحظ عدم وجود أي تحرّكات إسرائيلية داخل البلدة ولا بالقرب من السواتر الترابية التي لا تزال موجودة عند مداخل القرية.

ودعا البيان أهالي البلدة لعدم التوجه إليها حفاظًا على سلامة الجميع ولترك مهلة أمام الجيش لكي يستطيع مسح الأحياء من الأجسام المتفجرة وغيرها.
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