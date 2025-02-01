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لبنان

المتروبوليت منصور يلتقي وفداً من دار الإفتاء في عكار: حريصون على احترام الشعائر الدينية

Lebanon 24
01-02-2025 | 10:31
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التقى متروبوليت عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المطران باسيليوس منصور، وفداً من دار الافتاء في عكار، ضم كل من عضو المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الدكتور كفاح الكسار، رئيس صندوق الزكاة في عكار اسامة الزعبي، الشيخ خالد اسماعيل، الشيخ وليد اسماعيل والشيخ زيادة عدرة، وذلك على خلفية ما  أثير على وسائل التواصل الاجتماعي في المعهد الارثوذكسي، وقد صرح منصور بالآتي:
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"اننا في عكار واحة العيش الواحد  الذي اثمر امنا ومحبة وسلاما، نتمسك بمحبتنا وأخوتنا اكثر من اي وقت مضى خصوصا في هذه الظروف التي تكثر في الازمات الصعبة، اننا في معهدنا حريصون كل الحرص على احترام كل الشعائر الدينية لكل طلابنا الاحبة، وان سوء الفهم الذي حدث تم تجاوزه ولم يكن يقصد أحد الاساءة لأي أحد".

وأضاف: "ان المعهد يرحب بعودة الطالبات الى مقاعدهن وصفوفهن بكل محبة واحترام وترحيب، واننا نبدي حرصنا الشديد على احترام انظمة المعهد ومعالجة الترتيبات الادارية التفصيلية بين الادارة والطلاب، ودامت عكار دائماً عنواناً للمحبة والتسامح".
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