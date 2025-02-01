باسيل: كلما نفذنا مشروعًا جديدًا أصبحت البترون أجمل

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وأقيم حفل التكريم في دار البلدية في حضور النائب جبران باسيل، رئيس جمعية "تجار البترون" وقضائها المهندس جيلبير سابا، رئيس لجنة مهرجانات البترون الدولية المحامي سايد فياض بالاضافة إلى أصحاب المؤسسات والشركات المساهمين.وقال النائب باسيل قال فيها: "نفتخر اليوم بوجودنا في دار البلدية، بيت كل البترونيين وفيه نلتقي اليوم لنقول شكرا بعد انتهاء أعمال مشروع الانارة الذي رعته البلدية. نقول شكرا على دعمكم ومساهمتكم لإنارة البترون، هذه المدينة التي ورثناها وورثنا حبنا لها من آبائنا وأجدادنا. واليوم نسعى ونعمل لإعادتها إلى طابعها الأساسي وإضافة بعض الجمال على جمالها."واضاف: "على الصعيد العام كنت دائما أحاول أن أستفيد من موقعي العام لخدمة البترون والمنطقة ولكن أجمل ما نراه اليوم، هذا الحب للعمل من أبناء البترون وأصدقائها من أجل هذه المدينة وخصوصا هذا التعاون مع البلدية ورئيسها الاستاذ مرسيلينو الحرك الذي لم يتأخر يوما عن الدعم والمساهمة من ماله الخاص لتنفيذ أي اقتراح، ومشروع الإنارة لما تحقق لولا مساهماته ودعمه."وثمن باسيل جهود أبناء المدينة ومساهمة أصحاب المؤسسات فيها وقال:"قد يكون الأجمل هذا التعاون بين كل المعنيين بهذه المدينة خصوصا انها شهدت ازدهارا ونشاطا سياحيا وتستحق المزيد من الخدمات والعمل فيها. وبالطبع لن نتوقف هنا ولدينا الكثير من الأفكار والمشاريع المستقبلية التي بدأنا التحضير لها وبتعاوننا سنتمكن من تحقيقها. وكلما نفذنا مشروعا جديدا كلما أصبحت البترون أجمل."وختم شاكرا الحرك على مبادرته وللمساهمين دعمهم" لأنه بفضلهم أضأنا البترون لتكون أحلى المدن."وفي الختام قدم الحرك دروعا تذكارية هي كناية عن عمود إنارة للمكرمين ثم أقيم كوكتيل بالمناسبة.