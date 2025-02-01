15
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
باسيل: كلما نفذنا مشروعًا جديدًا أصبحت البترون أجمل
Lebanon 24
01-02-2025
|
10:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كرم رئيس بلدية البترون مرسيلينو الحرك، أصحاب الشركات والمؤسسات السياحية والتجارية الذين ساهموا في تنفيذ مشروع الإنارة العامة في المدينة الذي انتهت أعماله وشملت مدخل البترون والشارع العام وصولا إلى مدخل بلدة كفرعبيدا.
Advertisement
وأقيم حفل التكريم في دار البلدية في حضور النائب جبران باسيل، رئيس جمعية "تجار البترون" وقضائها المهندس جيلبير سابا، رئيس لجنة مهرجانات البترون الدولية المحامي سايد فياض بالاضافة إلى أصحاب المؤسسات والشركات المساهمين.
وقال النائب باسيل قال فيها: "نفتخر اليوم بوجودنا في دار البلدية، بيت كل البترونيين وفيه نلتقي اليوم لنقول شكرا بعد انتهاء أعمال مشروع الانارة الذي رعته البلدية. نقول شكرا على دعمكم ومساهمتكم لإنارة البترون، هذه المدينة التي ورثناها وورثنا حبنا لها من آبائنا وأجدادنا. واليوم نسعى ونعمل لإعادتها إلى طابعها الأساسي وإضافة بعض الجمال على جمالها."
واضاف: "على الصعيد العام كنت دائما أحاول أن أستفيد من موقعي العام لخدمة البترون والمنطقة ولكن أجمل ما نراه اليوم، هذا الحب للعمل من أبناء البترون وأصدقائها من أجل هذه المدينة وخصوصا هذا التعاون مع البلدية ورئيسها الاستاذ مرسيلينو الحرك الذي لم يتأخر يوما عن الدعم والمساهمة من ماله الخاص لتنفيذ أي اقتراح، ومشروع الإنارة لما تحقق لولا مساهماته ودعمه."
وثمن باسيل جهود أبناء المدينة ومساهمة أصحاب المؤسسات فيها وقال:"قد يكون الأجمل هذا التعاون بين كل المعنيين بهذه المدينة خصوصا انها شهدت ازدهارا ونشاطا سياحيا وتستحق المزيد من الخدمات والعمل فيها. وبالطبع لن نتوقف هنا ولدينا الكثير من الأفكار والمشاريع المستقبلية التي بدأنا التحضير لها وبتعاوننا سنتمكن من تحقيقها. وكلما نفذنا مشروعا جديدا كلما أصبحت البترون أجمل."
وختم شاكرا الحرك على مبادرته وللمساهمين دعمهم" لأنه بفضلهم أضأنا البترون لتكون أحلى المدن."
وفي الختام قدم الحرك دروعا تذكارية هي كناية عن عمود إنارة للمكرمين ثم أقيم كوكتيل بالمناسبة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون ملكة جمال لبنان نسرين نصر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 29 عاما على انتخابها (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان نسرين نصر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 29 عاما على انتخابها (صور)
04:48 | 2025-02-01
01/02/2025 04:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دهس 3 شبان.. نجل فنان شهير يتسبب بحادث سير مروع وحبسه على ذمة التحقيق (صورة)
Lebanon 24
دهس 3 شبان.. نجل فنان شهير يتسبب بحادث سير مروع وحبسه على ذمة التحقيق (صورة)
04:21 | 2025-02-01
01/02/2025 04:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الميكانيك: أرقام وتوقعات
Lebanon 24
الميكانيك: أرقام وتوقعات
01:30 | 2025-02-01
01/02/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النجم السوري تيم حسن يُفاجئ الجميع بملامحه الجديدة (صورة)
Lebanon 24
النجم السوري تيم حسن يُفاجئ الجميع بملامحه الجديدة (صورة)
02:42 | 2025-02-01
01/02/2025 02:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خسرت الكثير من وزنها.. إعلامية "الجديد" بلوك جديد ورسالة إلى متابعيها (صور)
Lebanon 24
خسرت الكثير من وزنها.. إعلامية "الجديد" بلوك جديد ورسالة إلى متابعيها (صور)
04:03 | 2025-02-01
01/02/2025 04:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:40 | 2025-02-01
في البقاع.. العثور على جثة أحد "أكبر المُهرّبين"!
14:32 | 2025-02-01
توضيح من رئيس الجامعة اللبنانية.. هذا ما تبلغه من نواف سلام
14:00 | 2025-02-01
"خطر قد يهدّد جنازة نصرالله".. باحث إسرائيليّ يكشف!
13:55 | 2025-02-01
آخر خبر عن الحكومة.. تطورٌ بارز حصل!
13:31 | 2025-02-01
هذا جديد ملف "دولارات اللبنانيين" في المصارف
12:58 | 2025-02-01
كرامي: نحن أمام تعدّ على الطائفة السنية في تشكيل الحكومة
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
01/02/2025 22:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
01/02/2025 22:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
01/02/2025 22:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24