وفد اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير زار سلام

زار وفدٌ من اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير "إرادة"، برئاسة عبد السميع الشريف، رئيس الحكومة المكلّف القاضي نواف سلام في دارته، حيث جرى بحثٌ معمّق في قضايا الشأن العام والتحديات الراهنة.



وأكد الوفد، في بيان، "التزام الاتحاد بدعم الجهود الهادفة إلى النهوض بالوطن، واضعًا كامل إمكاناته وخبراته في تصرّف دولة الرئيس، إيمانًا بضرورة تكاتف الجهود لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا".

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