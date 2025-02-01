"لكشف الجناة".. ردود فعل مستنكرة لجريمة قتل كوجانيان

توالت ردود الفعل المستنكرة لحادثة مقتل الأرشمندريت أنانيا كوجانيان في بصاليم، وقد طالب سياسيون بإنزال العقوبات الشديدة بحق المتورطين.

وفي السياق، كتب الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر منصة "اكس" قائلاً: "ندين جريمة قتل الأرشمندريت أنانيا كوجانيان في بصاليم، وندعو إلى التشدد في ضبط الأمن وتأمين كل الدعم المطلوب للجيش اللبناني والقوى الأمنية لتمكينها من القيام بواجباتها في وضع حد للفلتان والمتسببين به، ومكافحة مسلسل الجرائم المتنقلة التي ازدادت مؤخراً، في أكثر من منطقة، وأودت بحياة مواطنين أبرياء للأسف".

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بدوره، دان "تيار المرده"، في بيان الجريمة، ودعا الاجهزة الامنية المعنية الى "العمل سريعاً لكشف الجناة وإنزال أشدّ العقوبات بهم"، وأضاف: "عزاؤنا لأهله وللكنيسة الأرمنية الارثوذكسية".

من ناحيته، كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر منصة "اكس": "‏لا كلام يُعوّض خسارتنا للأرشمندريت أنانيا كوجانيان. إننا نندد ونستنكر هذه الجريمة البشعة ونطالب الدولة بملاحقة القتلة وإنزال أشد العقوبات بهم. آن الأوان للبدء بتنظيم ملف الوجود السوري عبر إعادة جميع النازحين السوريين الى بلادهم من جهة وقوننة من يعمل بشكل شرعي فقط ومتابعته أمنياً من جهة أخرى. فلا عذر لدولتنا بعد اليوم".

إلى ذلك، دانت الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس، في بيان، "جريمة قتل الارشمندريت كوجانيان، هذا الكاهن المحب والقريب من رعيته"، وأضافت: "نتقدم من سيادة كاثوليكوس الارمن الارثوذكس آرام الأول ومن عموم الطائفة بالتعازي الاخوية، ونتمنى على الاجهزة الامنية كشف الفاعلين وإنزالهم أشد العقاب بهم".

من جهته، استنكر النائب شربل مسعد، في بيان، "الجريمة البشعة التي أودت بحياة الأرشمندريت أنانيا كوجانيان، رجل الدين الذي كرّس حياته لخدمة الإيمان والسلام"، وأضاف: "هذا العمل الإجرامي المدان يمثّل اعتداءً صارخًا على القيم الإنسانية والأخلاقية، وهو جريمة تهدد السلم الأهلي وتتنافى مع كل المبادئ الدينية والوطنية".



وطالب الجهات الأمنية والقضائية المختصة ب"التحرك الفوري لكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء وإنزال أشد العقوبات بحق الفاعلين، لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تستهدف الأبرياء".



وتقدّم بـ"أحرّ التعازي إلى الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية وعائلة الفقيد"، داعيا الجميع إلى "التمسّك بالوحدة ونبذ العنف، لأن لبنان لا يمكن أن يكون إلا وطنًا للتسامح والعيش المشترك".

من ناحيته، كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "إكس": "نستنكر الجريمة البشعة التي أودت بحياة الأرشمندريت أنانيا كوجانيان. جرائم السلب وإطلاق النار والقتل تتكرر وتزداد منذ فترة، وشبه الغياب في التوقيفات لا يعكس هيبة الدولة. حان الوقت لاتخاذ خطوات استثنائية لتوقيف الفاعلين".

كذلك، استنكرت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق مقتل الارشمندريت كوجانيان، وقالت في بيان: "جريمة مروعة اكتشفت يوم السبت 1 شباط 2025، حين وجدت جثة الارشمندريت انانيا كوجانيان وعليها اثار التنكيل قبل القتل الوحشي. إننا نستنكر أشد الاستنكار هذه الجريمة البشعة, ونتقدم من كاثوليكوسية بيت كيليكيا للأرمن الأرثوذكس، ومن آل الفقيد وإخوته ومحبيه بأحر التعازي. وندعو الجهات الرسمية إلى القيام بمهامها بحزم وسرعة".



اضاف البيان: "اننا ننتظر أن تسارع الأجهزة الأمنية الى الكشف عن ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة المروعة، وان تقبض على المجرمين لينالوا جزاءهم من السلطة القضائية، فمن الضروري أن تأخذ العدالة مجراها السريع، لانه وفي كل الاحوال من غير المسموح أن يبقى أمن أمان اللبناني والسلم الداخلي في لبنان رهينة الاجرام المتفلت، الذي لا يخشى عاقبة، ولا يعبأ بسلطة وقانون".