نفذ العدو الإسرائيليّ، اليوم السبت، تفجيراً ضخماً في بلدة كفركلا - جنوب لبنان، ما أدّى إلى نسف عددٍ كبير مما تبقى من منازل في البلدة.

كذلك، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنَّ الطائرات المُسيرة المعادلة حلقت في أجواء مدينة صور ومحيطها.