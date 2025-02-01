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لبنان

بـ"أيادٍ إسرائيلية".. "تفجير ضخم" في بلدة لبنانيّة!

Lebanon 24
01-02-2025 | 12:40
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نفذ العدو الإسرائيليّ، اليوم السبت، تفجيراً ضخماً في بلدة كفركلا - جنوب لبنان، ما أدّى إلى نسف عددٍ كبير مما تبقى من منازل في البلدة.
 
كذلك، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنَّ الطائرات المُسيرة المعادلة حلقت في أجواء مدينة صور ومحيطها.
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لبنان

كفركلا

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