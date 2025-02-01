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لبنان

هذا جديد ملف "دولارات اللبنانيين" في المصارف

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
01-02-2025 | 13:31
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كشفت معلومات "لبنان24" أنّ تحركاً متصاعداً ستشهده قضية المودعين في المصارف خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال رفع سقف المطالبات لحصول تحرك عالي المستوى في الدولة، بدءاً من رئيس الجمهورية جوزاف عون.
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وتقول المعلومات أنّه في حال حصول أي خطوة تؤدي إلى الإضرار بالمودعين، فإنه ستكون هناك تحركات في الشارع سيُعلن عنها في حينه، موضحةً أن هذا الأمر سيتصاعد تدريجياً تبعاً لأي تطورات آتية.

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