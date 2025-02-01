هذا جديد ملف "دولارات اللبنانيين" في المصارف

كشفت معلومات "لبنان24" أنّ تحركاً متصاعداً ستشهده قضية المودعين في المصارف خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال رفع سقف المطالبات لحصول تحرك عالي المستوى في الدولة، بدءاً من رئيس الجمهورية جوزاف عون.

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وتقول المعلومات أنّه في حال حصول أي خطوة تؤدي إلى الإضرار بالمودعين، فإنه ستكون هناك تحركات في الشارع سيُعلن عنها في حينه، موضحةً أن هذا الأمر سيتصاعد تدريجياً تبعاً لأي تطورات آتية.