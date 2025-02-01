توضيح من رئيس الجامعة اللبنانية.. هذا ما تبلغه من نواف سلام

أصدر رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران بياناً أوضح فيه المسألة المرتبطة بكلام منسوب للرئيس المكلف نواف سلام مفاده أنه يفضل خريجي الجامعة الأميركية أو الجامعات الأوروبية حصراً لتسميتهم في الحكومة الجديدة.

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وفي بيانه، ذكر بدران أنه استناداً إلى ما تم تداوله، وحرصاً على إيضاح الموضوع وإزالة اي التباس أمام الرأي العام اللبناني بشكل عام وأهل الجامعة بشكل خاص، بادر إلى التواصل سلام لتبيان حقيقة ما يتم نشره.

وكشف بدران أنَّ "سلام نفى بشكل جازم وحازم ما تم تناقله"، مؤكداً دعمهُ الكامل للجامعة اللبنانية واعتزازه وإفتخاره بالدور الفاعل والريادي لخريجي الجامعة الذين تبوّؤا أعلى المواقع القيادية في لبنان ودول الإغتراب وفي كافة المحافل العلمية والاقتصادية والطبية والقضائية والإعلامية والإنسانية.