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لبنان

35 مليون دولار للبنان بـ"خطوة واحدة".. ما هي؟

Lebanon 24
01-02-2025 | 15:44
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نشرت قناة الـ"MTV"، اليوم السبت، تقريراً جديداً قالت فيه إنّه بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وإغلاق الحدود بين لبنان وسوريا أمام التهريب، تدخل إلى خزينة الدولة اللبنانية يومياً مبالغ مالية تصل إلى 280 ألف دولار.
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ويقول التقرير إنه "خلال السنوات التي كان فيها لبنان تحت الإحتلال السوري وحتى في الحقبة التي تلتها، كان الفساد وخسارة الدولة للأموال سيّد الموقف"، وأضاف: "بعد سقوط الأسد وإغلاق الحدود، انقلب التهريب إلى تجارة حدود وخسارة الأموال إلى أرباحٍ بملايين الدولارات للبنان".
 
وأوضح التقرير أنه "يدخلُ إلى خزينة الدولة 280 ألف دولار بسبب الـTVA على البنزين الذي يُباع لسوريا"، وقال: "بعملية حسابية بسيطة، يكون لبنان قد جنى شهرياً 5 ملايين و 800 ألف دولار شهرياً، علماً أن هذا الأمر سيستمر 6 أشهر إلى حين استقرار سوق المحروقات في سوريا، ما يعني أن لبنان سيستفيد بمبلغ 35 مليون دولار من بيع مادة البنزين لسوريا".
 
وذكرت القناة أنَّ "نسبة الإستيراد للبنزين زادت في لبنان ما بين 20 و 30% بسبب بيع المحروقات لسوريا"، مشيراً إلى أنَّ صفيحة البنزين تُباع في لبنان بـ16.5 دولارات بينما في سوريا تُباع بـ28 دولاراً". 
 
 


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