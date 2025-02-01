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لبنان

ما حقيقة منع الجامعة الأميركية في بيروت استقبال جرحى "البيجر"؟

Lebanon 24
01-02-2025 | 16:04
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر يزعم أن مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت أصدرت تعميماً داخلياً يقضي بـ"عدم استقبال جرحى البيجر واعتبارهم إرهابيين غير مرحب بهم".
 
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فريق "فاكت شيك ليبانون" في وزارة الاعلام تواصل مع فريق الدائرة الاعلامية في الجامعة الأميركية الذي نفى الخبر نفياً قاطعاً، مؤكداً أن "الجامعة الأميركية في بيروت ومراكزها الطبية لطالما قدمت اعلى مستوى من الرعاية الطبية للجميع بغض النظر عن الدين او العقيدة او الوضع الاجتماعي او الاقتصادي وبخاصة في الاشهر الصعبة التي مر بها لبنان مؤخرا، وان ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي يسيء الى كل من تلقى الرعاية الطبية في الجامعة الاميركية".

وأكدت الدائرة الاعلامية أنّ "كل من تلقى العلاج في الجامعة الاميركية أعطي خطة رعاية شاملة داخل مراكزها أو خارجها".
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