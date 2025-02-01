كلمة لنعيم قاسم غداً.. وحديثٌ عن "تشييع نصرالله"!

أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، أنَّ أمينه العام الشيخ نعيم قاسم سيتحدث يوم غدٍ الأحد الساعة 6.30 مساء، حول آخر التطورات على الساحة الجنوبية.

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وكشف الحزب في بيان له أن كلمة قاسم ستتطرق أيضاً إلى مراسم تشييع الأمين العام للحزب الشهيد السيد حسن نصرالله.