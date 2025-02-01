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لبنان

كلمة لنعيم قاسم غداً.. وحديثٌ عن "تشييع نصرالله"!

Lebanon 24
01-02-2025 | 16:40
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أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، أنَّ أمينه العام الشيخ نعيم قاسم سيتحدث يوم غدٍ الأحد الساعة 6.30 مساء، حول آخر التطورات على الساحة الجنوبية.
 
 
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وكشف الحزب في بيان له أن كلمة قاسم ستتطرق أيضاً إلى مراسم تشييع الأمين العام للحزب الشهيد السيد حسن نصرالله.
 
 
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