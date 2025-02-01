سلام يفعّل المفاوضات لتشكيل الحكومة وتفاهمه مع "الثنائي الشيعي" يسرّعها

برزت احتمالات جدية للتوصل الى إنجاز التشكيلة الحكومية الكاملة في الأيام الطالعة بما يفسر تصاعد الحمى السياسية في مواقف الأطراف.

وثمة محاذير بدأت تثار في حال عدم ولادة الحكومة العتيدة في الأسبوع الطالع اذ من شأن ذلك ان يعكس واقعا صعبا حيال تعقيدات التاليف، ولكن المطلعين على اتجاهات الرئيس المكلف نواف سلام يعتقدون انه ليس في وارد التراجع أبداً عن اعلان حكومته فور تشكيلها واتفاقه مع رئيس الجمهورية عليها من دون تردد، وفق ما كتبت "النهار".

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وجاء في "الديار": وفقاً للمعلومات، فإنَّ سلام في صدد تفعيل التفاوض مع بعض الكتل النيابية بعد الاتفاق الذي جرى بينه وبين الثنائي الشيعي أول أمس على التفاصيل المتعلقة بالحقائب والاسماء، وتاكيد تثبيت اسناد وزارة المال للنائب والوزير السابق ياسين جابر واستبدال بعض الاسماء التي كانت مطروحة باسماء اخرى قدمها الثنائي ومنها اسم وزير الصحة الذي كان الرئيس المكلف اقترح ان يكون من خريجي الجامعة الأميركية.

وأضافت المعلومات أن سلام طلب درس اسم احد الوزراء الخمسة، قبل الموافقة عليه من دون ان يشكل هذا التريث عائقاً للاتفاق الذي حصل.

الرئيس المكلف وضع رئيس الجمهورية خلال زيارته لقصر بعبدا مساء اول أمس بعيداً عن الاعلام في أجواء الاتفاق المذكور وما توصل اليه في مشاوراته مع اطراف اخرى، مستمهلا انجاز التشكيلة النهائية بانتظار استكمال مشاوراته.

ووفقا للمعلومات، أكد الرئيس عون على اهمية استكمال هذا المنحى لانجاز التشكيلة الحكومية باسرع وقت، مشدداً على أن تكون الحكومة كتلة متنوعة تمثل سائر مكونات البلاد.

وقال المصدر المطلع إن أجواء لقاء سلام مع النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل ظهر اول امس اتسم بالمرونة والايجابية في التعاطي مع الاسماء وانه ابقى على الحقائب المطروحة للثنائي كما هي.

ولفت الى أن سلام لم يضع فيتو على الوزير جابر الذي يتوافق مع الشروط التي حددها لجهة انه غير حزبي وليس نائباً أو مرشحا للنيابة، ويملك الكفاءة والمواصفات التي تؤهله ليكون وزيراً للمال، عدا عن خبرته وعلاقاته الجيدة للغاية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالاضافة الى علاقاته الخارجية.

وقال مصدر سياسي مطلع إنَّ "المعلومات المتوافرة لديه تفيد بان ولادة الحكومة مرجحة الاسبوع المقبل لا سيما بعد الاتفاق بين الثنائي الشيعي والرئيس سلام على التفاصيل، وان الرئيس المكلف سيفعل عملية التفاوض مع الاطراف الاخرى بنفس الروحية خلال الساعات المقبلة".

وأضاف: "هناك إمكانية لتسريع تاليف الحكومة وولادتها مطلع الاسبوع او قبل نهايته في ابعد تقدير، لكن الامر مرهون بنتائج استكمال سلام مفاوضاته مع الآخرين وابرزهم القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، بالاضافة الى حسم التمثيل السني".

ولفت أنه في حال لم تؤلف الحكومة الأسبوع المقبل فان هناك مخاوف جدية من ان تصعب مهمة سلام، وهذا ما لا يريده الرئيس المكلف أو رئيس الجمهورية.