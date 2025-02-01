جريمة بصاليم تضيء على التسيب الأمني.. عون وميقاتي اكدا العمل لتوقيف الجناة

صدمة أمنية اثارت المشاعر والانفعالات الواسعة اخترقت المناخ السياسي المضطرب ، تمثلت في جريمة قتل شنعاء ذهب ضحيتها نائب مطران الأرمن الأرثوذكس الأرشمندريت أنانيا كوجانيان (40عاما) المكلف بإدارة شؤون الطائفة في زحلة وعنجر، الذي عثر على جثته داخل منزله في بصاليم - المتن، بعدما كان فقد الاتصال به أمس وتبين انه قضى على ايدي عامل سوري كانوا يعمل في دهان منزله وقتله طعنا بسكين وسرق سيارته وفر بها .

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وكتبت" النهار": اثارت هذه الجريمة ردود فعل مستنكرة وساخطة اذ جاءت لتضيء على واقع امني آخذ بالتفلت والتسيب بعد تصاعد تفشي السرقات والجرائم في منطقة الأشرفية وهو الامر الذي يضع وزارة الداخلية وسائر السلطات والأجهزة الأمنية امام مساءلة الرأي العام الداخلي.

وقد أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الاول كيشيشيان معزياً، واكّد انّ الاجهزة الامنية تتابع تحقيقاتها لكشف ملابسات ما حصل وصولا إلى توقيف المرتكبين وإحالتهم إلى القضاء المختص تمهيدا لإنزال اشد العقوبات بهم.

وأجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا بالكاثوليكوس آرام الأول مقدما له التعازي .كما اعطى توجيهاته الى الاجهزة المعنية للاسراع في كشف ملابسات الحادثة وتوقيف الفاعلين.