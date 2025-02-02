Advertisement

لبنان

إبنة نصرالله في فيديو جديد.. ماذا كشفت عن والدها؟

Lebanon 24
02-02-2025 | 00:04
A-
A+
Doc-P-1314594-638740769590922031.PNG
Doc-P-1314594-638740769590922031.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو جديد للسيدة زينب نصرالله، إبنة الأمين العام السَّابق للحزب الشهيد السيد حسن نصرالله، وقد تحدثت خلاله عن مناسبة تشييع والدها خلال وقتٍ قريب.
 
 
وأكدت نصرالله استشهاد والدها وذلك رداً على كل الأقاويل التي تشيرُ إلى أنهُ ما زال على قيد الحياة، وتضيف: "لقد رأينا سماحة السيد شهيداً".
 
 
وأوضحت نصرالله أن تشييع والدها سيكون بعد انتهاء مهلة الهدنة يوم 18 شباط الجاري، مشيرة إلى أن "حزب الله حريص على بيئة المقاومة"، وأضافت: "لن نخاطر بالناس وننتظر الوقت المناسب للتشيع".
 
 
 
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:14 | 2025-02-02
01:00 | 2025-02-02
23:21 | 2025-02-01
23:19 | 2025-02-01
23:18 | 2025-02-01
23:16 | 2025-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24