إبنة نصرالله في فيديو جديد.. ماذا كشفت عن والدها؟

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو جديد للسيدة زينب نصرالله، إبنة الأمين العام السَّابق للحزب الشهيد السيد حسن نصرالله، وقد تحدثت خلاله عن مناسبة تشييع والدها خلال وقتٍ قريب.

وأكدت نصرالله استشهاد والدها وذلك رداً على كل الأقاويل التي تشيرُ إلى أنهُ ما زال على قيد الحياة، وتضيف: "لقد رأينا سماحة السيد شهيداً".

وأوضحت نصرالله أن تشييع والدها سيكون بعد انتهاء مهلة الهدنة يوم 18 شباط الجاري، مشيرة إلى أن "حزب الله حريص على بيئة المقاومة"، وأضافت: "لن نخاطر بالناس وننتظر الوقت المناسب للتشيع".