"عون مصرّ".. الإنتخابات البلدية في موعدها؟

بالرغم من كل يحكى عن أنَّ الانتخابات البلدية والاختيارية لا يمكن ان تحصل في موعدها في أيار المقبل، وأن هناك اتجاهاً لتأجيلها حتى أيلول المقبل، إلا أنه من الواضح أنَّ موقف الرئيس جوزيف عون مغاير.

Advertisement

وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ الرئيس عون يقول امام من يلتقيهم انه مصر على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها ومن دون اي تأجيل خصوصاً في ظل الحراك السياسي الحاصل.

وترى المصادر أن عون يريد ان يكون وصوله الى بعبدا ممراً حاسماً لعودة الحياة السياسية والمؤسساتية الى طبيعتها في لبنان وانتهاء زمن التمديد.

في المقابل، يروج عدد من النواب إمكانية تأجيل هذه الإنتخابات، عازيين السبب الى تأخر تشكيل الحكومة الجديدة وضيق الوقت، ويفضلون تأجيلها الى ما بعد الإنتخابات النيابية لتوفير مبالغ مالية كبيرة سيدفعونها من جيوبهم لدعم اللوائح القريبة منهم والتي بدورها ستعود وتدعمهم في معاركهم النيابية.

المصدر لفت إلى أن النواب يفضلون تأجيل الإنتخابات البلدية لكي لا يتورطوا في المشكلات العائلية في البلدات والقرى، والتي من الممكن أن تؤثر على شعبيتهم وأصواتهم بطريقةٍ سلبية.