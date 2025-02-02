قضية لا يعلق عليها "حزب الله"!

يلتزم "حزب الله" في الوقت الراهن الصمت حيالَ أي أمر يتربط بعملية تبادل الأسرى مع إسرائيل خصوصا في ما يتعلق بالحديث عن إطلاق سراح باحثة روسية - إسرائيلية تدعى اليزابيث تسوركوف من العراق في مقابل تحرير إسرائيل عناصر من "حزب الله".

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وطرحت هذه المسألة تساؤلات عن الجهة التي اختطفت تسوركوف في العراق عام 2023 وعمّا إذا كان "حزب الله" يعلم بها منذ ذلك الحين أو أنه تلقى الورقة التفاوضية هذه مؤخراً بعد تثبيت وجود أسرى له في الداخل الإسرائيلي.

وحتى الآن، فإن هذه الأمور ما زالت "غير محسومة"، بينما يتريث "حزب الله" في الكشف عن هذا الأمر حالياً أو التعليق عليه كي لا تتأثر العملية التفاوضية التي دخلت أميركا على خطها.