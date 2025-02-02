هذا جديد "تشييع نصرالله"

من المقرر أن يعلن أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأحد، تفاصيل مختلفة عن تشييع الأمين العام السَّابق للحزب الشهيد حسن نصرالله.

ومن المنتظر أن يكشف قاسم تاريخ تشييع نصرالله مع تحديد المراسم والأماكن التي ستُقام فيها وتحديداً في منطقة طريق المطار.

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وحالياً، فإن عمليات تشييد ضريح نصرالله في محيط مدارس الكوثر ما زالت مُستمرة، وتقول المعلومات إنَّ "حزب الله" يواصل تجهيز الموقع بشكل متواصل من خلال أعمال البناء والتشييد التي لم تنتهِ حتى الآن.

أيضاً، يتحضر الحزب لأكبر "حملة إعلامية" لمواكبة يوم تشييع نصرالله، وسيكون ذلك من خلال اعتماد وسائل تصوير مُختلفة موزعة في أكثر من نقطة ومكان على خط موكب التشييع بين المدينة الرياضية وطريق المطار.