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لبنان

ماذا قرّر تيار المستقبل؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-02-2025 | 03:45
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قالت مصادر سياسية مطلعة على أجواء "تيار المستقبل" إنَّ الأخير يسعى من خلال الجولات التي يقوم بها أمينه العام أحمد الحريري على المناطق، إستطلاع استعداد القواعد الشعبية لعودة الرئيس سعد الحريري واكتشاف تفاعل الناس مع هذا الأمر لاسيما مع الحديث علناً عن مشاركة "التيار" في الانتخابات النيابية العام 2026.
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وأشارت المصادر إلى أنَّ الكلام بهذه الأمور "محصورٌ" حتى الآن بأحمد الحريري، لافتة إلى أنَّ مختلف قيادات "المُستقبل" ما زالت ملتزمة بعدم الحديث عن أي أمر يتعلق بالرئيس الحريري قبل عودته إلى لبنان تزامناً مع ذكرى 14 شباط 2025.
 
وأوضحت المصادر أنَّ "المستقبل" سيكثف لقاءاته الشعبية خلال الفترة المقبلة، فيما ستبدأ قريباً عمليات الحشد لـ"ماكينة انتخابية" ضخمة في مناطق لبنانية مُختلفة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص

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