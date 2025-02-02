"أحد العودة - 2" يبدأ.. أبناء الجنوب يتحرّكون نحو الحدود!

بدأ أبناء جنوب لبنان وتحديداً القرى الحدودية، اليوم الأحد، زحفهم باتجاه مناطقهم وقراهم وبلداتهم التي يحتلها العدو الإسرائيلي.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، توافد السكان إلى تخوم بلداتهم المحتلة، وذلك في محاولة للدخول إليها بمواكبةٍ من الجيش اللبناني.

وفي بلدة يارون، أطلقت قوات العدو الإسرائيلي الرصاص على الأهالي لمنعهم من الدخول إليها.

وعلى طريق كفركلا، تجمهر الأهالي على الطريق للدخول إلى المنطقة، والأمر نفسه حصل على طريق بلدة بيت ياحون.

وتأتي كل هذه التحركات تحت عنوان "أحد العودة - 2"، وهي تأتي استكمالاً لمسيرات بدأت الأحد الماضي للدخول إلى المناطق الحدودية ومواجهة العدو الإسرائيلي.

وفي وقتٍ سابق، وجه أبناء القرى الحدودية نداء لجميع اللبنانيين من أجل المشاركة بتحرير بلداتهم المحتلة.

وقال المواطنون الجنوبيون إن "الجيش اللبناني وأهالي القرى الحدودية يواصلون مواجهة الاحتلال بأجسادهم"، مطالبين اللبنانيين بـ"الزحف إلى مداخل القرى المحتلة للوقوف إلى جانبهم في معركة استعادة الأرض والحقوق".