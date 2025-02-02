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لبنان
جريمة تهزّ فاريا.. "دهسه عمداً" وسط الطريق!
Lebanon 24
02-02-2025
|
03:04
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أقدم المدعو "ج.ش." على قتل الشاب "خ.خ." (موليد 2005) في منطقة فاريا، وذلك عن طريق الدَّهس عمداً.
وذكرت معلومات
"لبنان24"
أنَّ الجريمة وقعت بعد حصول تلاسنٍ بين الطرَّفين على أحقيَّة مرور.
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