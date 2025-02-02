جريمة تهزّ فاريا.. "دهسه عمداً" وسط الطريق!

أقدم المدعو "ج.ش." على قتل الشاب "خ.خ." (موليد 2005) في منطقة فاريا، وذلك عن طريق الدَّهس عمداً.

وذكرت معلومات "لبنان24" أنَّ الجريمة وقعت بعد حصول تلاسنٍ بين الطرَّفين على أحقيَّة مرور.