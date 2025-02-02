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لبنان

فنان لبناني مطروح كـ"وزير"!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-02-2025 | 03:22
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علم "لبنان24" أنَّ الفنان غي مانوكيان تبلغ إمكان انضمامه إلى الحكومة الجديدة التي يقوم الرئيس المكلف نواف سلام بتشكيلها، وذلك عبر تولي وزارة الشباب والرياضة.
 
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وذكرت المعلومات أن مانوكيان أبلغ محيطين به بأمر "التوزير"، لكن لديه بعض الشروط أبرزها إقامة حفلات له في أوروبا بعد تشكيل الحكومة وبصفته وزيراً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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