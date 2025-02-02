علم "لبنان24" أنَّ الفنان غي مانوكيان تبلغ إمكان انضمامه إلى الحكومة الجديدة التي يقوم الرئيس المكلف نواف سلام بتشكيلها، وذلك عبر تولي وزارة الشباب والرياضة.

Advertisement



وذكرت المعلومات أن مانوكيان أبلغ محيطين به بأمر "التوزير"، لكن لديه بعض الشروط أبرزها إقامة حفلات له في أوروبا بعد تشكيل الحكومة وبصفته وزيراً.