Advertisement

لبنان

ترقبوا.. هكذا سيكون طقس لبنان بعد يومين

Lebanon 24
02-02-2025 | 02:59
A-
A+
Doc-P-1314638-638740887503276321.jpg
Doc-P-1314638-638740887503276321.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي إلى طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية،  ويستمر تأثيره حتى  مساء يوم الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي عالي الفعالية مصدره البحر الأسود ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة. ومن المتوقع أن يشتدّ تأثيره اعتباراً من يوم الأربعاء، حيث تشتدّ غزارة الأمطار، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، كما تتساقط الثلوج اعتباراً من ١٦٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها لحدود ال ١٠٠٠ متر يوم الخميس .
Advertisement


الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: صاف اجمالاً يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.
الإثنين: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.
الثلاثاء: غائم جزئياً مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات ، ترتفع نسبة الرطوبة بدءاً من بعد الظهر فيتكوّن الضباب على الجبال ويتحول الطقس إلى غائم بسحب منخفضة و متوسطة فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط الأمطار ليلاً مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.
الأربعاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة يرافقها عواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد لذا نحذر من تشكل السيول على الطرقات ، وتبقى الرياح ناشطة لتصل أحياناً ٧٥ كلم /س خاصة شمال البلاد ويرتفع موج البحر ليتخطى المترين ، كما تتساقط الثلوج ابتداءاً من ١٦٠٠ متر نهاراً ثم يتدنى مستوى تساقطها تدريجياً لتلامس ١٠٠٠ متر فجر الخميس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:40 | 2025-02-02
04:29 | 2025-02-02
04:22 | 2025-02-02
04:15 | 2025-02-02
04:12 | 2025-02-02
04:00 | 2025-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24