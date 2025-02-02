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لبنان

آخر تطورات وضع الجنوب.. الأهالي يتقدّمون بوجه "رصاص إسرائيليّ"!

Lebanon 24
02-02-2025 | 04:15
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أطلقت قوات العدو الإسرائيليّ الرصاص على الأهالي العائدين إلى بلدة يارون - جنوب لبنان، وذلك في محاولتهم لمنعهم من العودة إليها.
 
كذلك، تحدثت المعلومات عن أن مسيّرة إسرائيلية قامت برمي قنبلة صوتيّة على الساتر الترابي قرب تجمّع الأهالي في يارون.
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وفي عيترون، بدأ الأهالي بالدخول إلى بلدتهم سيراً على الأقدام، فيما سُجلت تحركات للجيش الإسرائيلي في جبل الباط والطريق المؤدية إلى بليدا.
 
وتأتي هذه التطورات وسط تحركات شعبية تشهدها المنطقة الحدودية حيث يحاولُ السكان الدخول إلى بلداتهم التي يحتلها العدو الإسرائيليّ.
 
وجاءت التحركات الجديدة تحت عنوان "أحد العودة - 2"، وهي بمثابة استئناف لأخرى حصلت خلال الأيام الماضية.
 
 
 
 
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