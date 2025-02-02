نور مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

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عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: نور حسن الحاج شحادة (من مواليد عام 2007، لبنانيّة)، التي غادرت منزلها الكائن في بلدة شحيم – حيّ القلعة حوالى السّاعة 13:30 من تاريخ 31-1-2025 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة شحيم في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 241741- 07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.